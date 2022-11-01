MKE Ankaragücü'nde hedef üst sıralara tırmanmak

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendikleri maçta alınan sonucun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski futbolcuları Gökmen Barış'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet ailesine ise başsağlığı diledi.



Hafta sonu Atakaş Hatayspor karşısında önemli bir maça çıktıklarını vurgulayan Aytekin, "Taraftarlarımızın da desteğiyle mutlak kazanmamız gereken bir maça çıktık. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, taraftarlarımıza seyir zevki yüksek, coşkulu ve güzel bir maç izlettiler. Sonuç itibarıyla net bir skor ve etkili bir futbolla 3 puanın sahibi olduk. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Her hafta üzerine koyarak ilerleyecek bir Ankaragücü izleyeceğiz ve üst sıralara tırmanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli taraftarların Eryaman Stadı'nda takıma büyük bir destek verdiğini vurgulayan Aytekin, gelecek hafta oynayacakları Kasımpaşa maçına değinerek, "Taraftarlarımızın bu maça da ilgisi oldukça yüksek. İlk günden deplasman tribünü biletlerini büyük ölçüde bitirdiler. Kasımpaşa deplasmanından da iyi bir skorla ayrılıp, kendimizi üst sıralara atmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



