Mitchell'a göre Wiseman, Towns ile beraber oynayabilir!

Minnesota Timberwolves'un eski yardımcı ve geçici başantrenörü Sam Mitchell, bu yılın NBA Draftı'nın yıldız adaylarından James Wiseman'ın ve şu anki Wolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın birlikte oynayabileceğini söyledi.



Mitchell, Wiseman'ın Timberwolves ile uyumlu olduğuna inandığını belirtti ve Towns ile kendisini, San Antonio Spurs'ün efsanevi ikilisi Tim Duncan ve David Robinson ile karşılaştırdı.



Memphis Tigers ile oynadığı üç maçta 19.7 sayı, 10.3 ribaund ve 3.0 blok ortalamaları yakalamış olan Wiseman'ın, 18 Kasım Çarşamba gecesi düzenlenecek Draft'ta ilk 3 sıra içinde yer alması bekleniyor.



Minnesota, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçime sahip.



