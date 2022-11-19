Milli Takım, Çekya'yı da yendi!

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.A Milli Takım'da Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Arda Güler ilk kez milli formayı giymenin heyecanını da yaşadı.Millilerimiz'in bir sonraki maçı EURO 2024 elemelerinden Ermenistan deplasmanında, 25 Mart 2023 tarihinde olacak.FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.Kalyon Stadı'nda 2017'de açıldığından bu yana ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk Bayrağı açıldı.Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya "Kadına el kalkamaz" pankartıyla çıktı.Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya geldiÇekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.Ay yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.: Kalyon: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya): Doğan Alemdar, Ozan Kabak (Dk. 60 Tayyip Talha Sanuç), Çağlar Söyüncü (Dk. 60 Cenk Özkacar), Samet Akaydin, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Berkay Özcan), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 80 İsmail Yüksek), Doğukan Sinik (Dk. 68 Arda Güler), Enes Ünal (Dk. 68 Cenk Tosun): Pavlenka (Dk. 46 Koubek), Coufal, Zima, Brabec, Mateju (Dk. 90+1 Stronati), Soucek, Kral, Cerny (Dk. 73 Schwarz), Barak (Dk. 85 Rusek), Zmrhal (Dk. 73 Navratil), Pekhart (Dk. 46 Chytil): Dk. 31 Enes Ünal, Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Cerny (Çekya)