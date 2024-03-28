Milli atletler, Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli atletler, Masterler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletler, Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya
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28 Mart 2024 12:50
Milli atletler, Polonya'da düzenlenen Masterler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torun kentinde 39 ülkeden 3 bin 386 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'yi 7'si kadın toplam 16 sporcu temsil etti. Milli sporculardan Hasan Kasap yüksek atlamada altın madalya elde ederken, Çiğdem Çemberci uzun atlamada gümüş, Hülya Figen Karadağ da 3 adım atlamada gümüş ve 60 metre engellide bronz madalya kazandı.

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