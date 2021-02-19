Mikel Arteta: 'Manchester City, Avrupa'nın en iyisi

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Manchester City'nin şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu söyledi.



Rakiplerin Manchester city'nin zaafını bulmakta zorlandığını kaydeden Arteta, "Oynadıkları futbola ve aldıkları sonuçlara bakarsak, Manchester City şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Her takımın olduğu gibi onların da zaafları var ancak rakipler şu anda o zaafları bulmakta zorlanıyor. Defansif olarak gerçekten çok iyi durumdalar." ifadelerini kullandı.



Manchester City, Premier Lİg'de en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede yer alırken, Arsenal ise 3. sıradaki Leicester City'nin 12 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.



Premier Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Pazar günü TSİ 19:30'da Arsenal - Manchester City maçı oynanacak.



