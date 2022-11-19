Melikgazi Kayseri Basket, evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ'ı 76-72 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 17, Sevgi Tonguç 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Mısra Albayrak 2, Hayes 29, Eylül Minez, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Feray Dalkıçılıç 6
BOTAŞ: Melis Gülcan 11, Slocum 12, Sevgi Uzun 20, Sventoraite 2, Macaulay 13, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 9, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 3
1. Periyot: 21-29
Devre: 40-46
3. Periyot: 57-63
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 17, Sevgi Tonguç 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Mısra Albayrak 2, Hayes 29, Eylül Minez, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Feray Dalkıçılıç 6
BOTAŞ: Melis Gülcan 11, Slocum 12, Sevgi Uzun 20, Sventoraite 2, Macaulay 13, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 9, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 3
1. Periyot: 21-29
Devre: 40-46
3. Periyot: 57-63
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