Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Arda Turan (Dk. 73 Elia), Robinho



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau (Dk. 85 Özgür Çek), Tarkan Serbest, Pavelka, Koita (Dk. 85 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Eduok



Goller: Dk. 42 Visca, Dk. 84 Elia (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 43 Visca, Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)





Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaile, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yımağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı.19. maçında 12. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikadave 84. dakikada'dan geldi.Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 41'e çıkarttı ve 6 puan farkla liderliğini korudu. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Kasımpaşa ise 29 puanla 7. sıraya düştü.Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 üstün tamamladı.6. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Ben Youssef'in kendi yarı sahasında uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Clichy, pasını Arda Turan'a verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrar topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Clichy'nin yerden içeri kestiği meşin yuvarlağa Mossoro, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.30. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çizgiye inen Caicara, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Arda Turan'ın altıpasın önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, araya giren Popov'dan döndü.39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca, Robinho ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki mücadelede Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.48. dakikada Mossoro'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı sağ kanatta hareketlenen Caicara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan Köse'den döndü.57. dakikada Emre Belözoğlu'nun kafayla verdiği pasla savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Robinho'nun 2 rakip futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra ceza yayı içinde müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.75. dakikada Sadiku'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere tokatladı.80. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın sol çaprazda ceza sahasına yerden çıkardığı pas sonucu topla buluşan Visca'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ramazan Köse'den döndü. Ardından Kasımpaşa savunması tehlikeyi savuşturdu.84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Robinho, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden sol kanattan bindiren Elia'nın önüne pasını yolladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Elia'nın altıpasın önünden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.