Medipol Başakşehir, La Liga ekibini mağlup etti

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar'ı 2-0 yendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, hazırlık maçında Eibar ile karşılaştı.
Medipol Başakşehir rakibini İrfan Can Kahveci ve Mevlüt Erdinç'in ikinci yarıda attıkları gollerle 2-0 mağlup etti.
Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, hazırlık maçında Eibar ile karşılaştı.
Medipol Başakşehir rakibini İrfan Can Kahveci ve Mevlüt Erdinç'in ikinci yarıda attıkları gollerle 2-0 mağlup etti.