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Medipol Başakşehir, La Liga ekibini mağlup etti

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir, La Liga ekibi Eibar'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, La Liga ekibini mağlup etti
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23 Temmuz 2018 20:26
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar2-0 yendi.

Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, hazırlık maçında Eibar ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir rakibini İrfan Can Kahveci ve Mevlüt Erdinç'in ikinci yarıda attıkları gollerle 2-0 mağlup etti.

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