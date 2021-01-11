McCollum, Green için: "Elit savunmacı, elit iletişimci..."

Elite defender . Elite communicator. Stats don't always show the impact but it's in their results https://t.co/8bZv4aZfAm



— CJ McCollum (@CJMcCollum) January 11, 2021

Portland Trail Blazers yıldızı CJ McCollum, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "elit bir savunma oyuncusu" ve "elit bir iletişimci" olduğunu söyledi.McCollum, Twitter'da, Warriors ve Toronto Raptors arasındaki evvelsi gece oynanan maçın son saniyelerinde Green'in yönlendirdiği takım savunmasının analiz edildiği bir video hakkında, fikrini beyan etti.Videoda Warriors maç bitimine 4.3 saniye kala bir sayı öndeyken, Green Raptors'ın son pozisyonu için savunmayı organize ediyordu ve bu düzenlemeler sayesinde Warriors, Raptors forveti Pascal Siakam'ın Andrew Wiggins'e karşı zor şut deneyip bunu kaçırmasıyla, sahadan galibiyetle ayrılıyordu.McCollum, Green'in savunmasındaki rolü analiz videoya şu açıklamada bulundu: