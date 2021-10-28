Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması
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28 Ekim 2021 10:43
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den, Royal Antwerp'e kiralık giden ve UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'ye gol atan Mbwana Samatta, Belçika basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda değildim. Ama işler kötü gittiğinde insan evinde daha rahat ediyor. Belçika benim evim." açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki Tanzanyalı golcü "Geleceğimle ilgili konuşmak için henüz erken. Her şey olabilir. Transferde tek söz hakkı olan kişi ben değilim. Umarım burada kendimi tekrar gösterdikten sonra her şey istediğim gibi gider." diye konuştu.

Royal Antwerp'te 10 maça çıkan Samatta, 2 gol attı. Tanzanyalı futbolcu, bu gollerini birini İstanbul'da Fenerbahçe karşısında kaydetti.




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