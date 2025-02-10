Dallas Mavericks'in yöneticisi Patrick Dumont, Luka Doncic takasıyla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklamada bulunarak, kulübün bu kararı almasındaki temel sebepleri paylaştı.



"NBA tarihinin efsane isimlerine bakın: Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal... Hepsi her gün sahaya çıkıp, sırf kazanmaya odaklanarak çalıştı. Eğer bu mentaliteye sahip değilseniz, bu sistem işleyemez. Ve böyle bir odak noktasına sahip değilseniz, Dallas Mavericks'in bir parçası olmamalısınız," diyen Dumont, takımın kazanmaya odaklı bir kültür oluşturmak istediğini vurguladı.



"Ben bu konuda taviz vermeyeceğim. Organizasyonumuzun tamamı bu prensibi biliyor. Basketbol dışında da aynı şekilde çalışıyorum. Rekabet etmek ve kazanmak için tek yol budur. Tatil yapmak istiyorsanız, bunu Mavericks'te yapamazsınız."



Dumont, takımın şampiyonluk için nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair de görüşlerini paylaştı: "Takımlar, odaklanma, doğru karakter, doğru kültür ve çalışmaya olan bağlılıkla kazanır. Bunlar olmadığında kaybetmeye mahkum olursunuz."



Dallas Mavericks'in, Luka Doncic'in fiziksel durumuna dair endişeleri ve ona süper maksimum kontrat verme konusundaki tereddütleri nedeniyle yıldız oyuncuyu Los Angeles Lakers'a takas ettiği bildirildi. Karşılığında Anthony Davis, Max Christie ve 2029 yılı ilk tur draft hakkını aldı.



Dumont, Doncic'in takas edilmesinin taraftarları üzdüğünü kabul ederken, "Ben de büyük bir Luka hayranıyım. Ailem de onu çok seviyor. Dallas'a kattıkları ve heyecan verici oyunuyla bu takıma yaptığı katkıları için ona minnettarım. O, her zaman bir 'Maverick' olarak anılacak," dedi.



