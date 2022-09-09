Mauro Icardi: 'Galatasaray ile en zirveye çıkacağız'

"ERDEN BEY BENİ İKNA ETTİ"

"ZİRVEYE ÇIKARACAĞIZ"

TRANSFER MALİYETİ

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, 1 yıllık imzası sonrası açıklamalarda bulundu.Mauro Icardi, "Galatasaray'a gelişimde; bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarlara teşekkür ediyorum. Hem ben, hem ailem çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılama oldu. Daha gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi." dedi."Birçok teklif geldi bu yaz bana. Fakat, Erden Bey ile çok uzun süren diyaloglarımız oldu." diyen Icardi, "Bunun sonucunda buraya geldim. Erden Bey yapabileceği her şeyi yaptı. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Arjantinli yıldız, "Galatasaray taraftarını önceden de çok yakından tanıyorum. Paris'te Galatrasaray'a karşı oynamış ve gol atmıştım. Galatasaray formasını ve renklerini savunacağım artık. Umarım burada da gollerime devam ederim. Umarım bu kez Galatasaray için sevinirim. Hep beraber Galatasaray'ı tekrar en üst seviyeye getirmeyi umuyorum. Çünkü hep zirveyi hedefleyen bir kulübüz. Bu kulübü, camiayı, taraftarları tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşırız ve bunu kutlarız umarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 avro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 avroluk kısmı Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 avroluk ise şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.