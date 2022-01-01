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Marvin Bagley III, 4 takımlı takasta Detroit'e gitti!

Sacramento Kings, Marvin Bagley III'ü dört takımlı takasın parçası olarak Detroit Pistons'a göndermeyi kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, Marvin Bagley III'ü dört takımlı takasın parçası olarak Detroit Pistons'a göndermeyi kabul etti.

Kings'in ayrıca Milwaukee Bucks'tan Donte DiVincenzo'yu, Pistons'tan ise Josh Jackson ve Trey Lyles'ı da kadrosuna katacağı kaydedildi.

Milwaukee'nin, LA Clippers'tan Serge Ibaka'yı alacağı belirtildi. Brook Lopez'in sırt sakatlığı ile, Bucks'ın pivot rotasyonunda bir süredir ilave aranıyordu.

Clippers'ın ayrıca Bucks'tan Semi Ojeleye ve Rodney Hood'u da alacağı bildirildi.

Detroit'in adı, uzun zamandır 2018'de ikinci sırada seçilen ve Kings ile beklenen performansı gösteremeyen Bagley III ile bir anlaşma için geçen takımlar arasındaydı.

Kings daha önce Bogdan Bogdanovic'in Bucks ile imza ve takas teklifinin bir parçası olarak DiVincenzo'yu kadrosuna almaya çalışmıştı.


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