Marcin Kus: 'Ben oynarken kulüp gençti ama planları vardı'

Marcin Kus, Türkiye'de forma giydiği dönem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2008-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen Marcin Kus, İstanbul'da geçirdiği zamanı anlattı.
"BENİM ZAMANIMDA DA PLANLAR VARDI"
Emekli futbolcu Kus yaptığı açıklamada; "Ben oynadığım zamanlarda kulüp henüz gençti ama planları vardı. Büyük üçlüye karşı olan maçların duygusal bir zorluğu vardı. Yine de zirveye Bursaspor'u koyuyorum. Onları Olimpiyat Stadyumu'nda 2-1 yenmiştik ve galibiyet golünü atmıştım. Sezon sonunda ise; şampiyonluğu kazandılar." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFLERİ VAR"
Başakşehir'in günümüzdeki durumunu değerlendiren Kus; "Bugün takımın teknik direktörü Türkiye'nin efsane futbolcularından Okan Buruk. Gael Clichy, Martin Skrtel, Edin Visca, Eljero Elia, Gokhan Inler, Demba Ba ve tabiki Robinho gibi kaliteli oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele ediyorlar ve ileriki dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilmek istiyorlar." dedi.
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"BENİM ZAMANIMDA DA PLANLAR VARDI"
Emekli futbolcu Kus yaptığı açıklamada; "Ben oynadığım zamanlarda kulüp henüz gençti ama planları vardı. Büyük üçlüye karşı olan maçların duygusal bir zorluğu vardı. Yine de zirveye Bursaspor'u koyuyorum. Onları Olimpiyat Stadyumu'nda 2-1 yenmiştik ve galibiyet golünü atmıştım. Sezon sonunda ise; şampiyonluğu kazandılar." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFLERİ VAR"
Başakşehir'in günümüzdeki durumunu değerlendiren Kus; "Bugün takımın teknik direktörü Türkiye'nin efsane futbolcularından Okan Buruk. Gael Clichy, Martin Skrtel, Edin Visca, Eljero Elia, Gokhan Inler, Demba Ba ve tabiki Robinho gibi kaliteli oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele ediyorlar ve ileriki dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilmek istiyorlar." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın