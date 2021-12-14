MANU maçı kororavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Brentford - Manchester United karşılaşması koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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MANU maçı kororavirüs nedeniyle ertelendi
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14 Aralık 2021 12:57
İngiltere Premier Lig'de bugün (14 Aralık Çarşamba) oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti.

Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti.


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