Manisa FK çıkışa geçti! Evinde 2'de 2...

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, Kocaelispor'u konuk etti.



Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 2-1 kazandı.



Manisaspor'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Okan Eken ve 54. dakikada Marvin Gakpa'dan geldi. Kocaelispor'un tek golünü ise 78. dakikada Terrence Tisdell kaydetti.



Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 17'ye yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Kocaelispor ise 20 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.



9 maçtır kazanamayan ve sonrasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manisa FK, bu galibiyetle birlikte evinde 2'de 2 yaptı ve yenilmeme serisini 3'e çıkardı.



Ligde son 2 maçında mağlup olan Kocaelispor ise bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e yükseltti.



Manisa FK gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.





Stat: Mümin Özkasap



Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı



Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)



Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)



Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)



Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)













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