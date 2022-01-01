Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Malone: "Denver olarak yeterince saygı görmüyoruz..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets'ın "yeterince" saygı görmediğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets'ın "yeterince" saygı görmediğini öne sürdü.

Bu yıl beklentileri aşan bir takım olan Denver, Michael Porter Jr. ve Jamal Murray'den sakatlıkları nedeniyle yoksun olmasına rağmen, playoff potasında kalmayı başarmıştı.

Malone kısa süre önce, ekibin iki maksimum kontratlı oyuncusu olmamasına rağmen Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer almaları durumunun yeteri kadar saygı görmemesi hakkında konuştu:

"Eğer tüm zamanımı insanların bize yeterince ilgi göstermemesi konusunda endişelenerek geçirseydim, işimi yapamazdım.

Ama daha önce, kamuoyuna açık bir şekilde hak ettiğimiz saygıyı görmediğimizi belirtmiştim. Batı Konferansı'nda iki maksimum kontratlı oyuncumuz olmadan altıncı sırada yer alıyoruz. Bana bunu yapabilecek başka bir takım söyle."

Nuggets, Batı Konferansı'nda 40-27'lik bir dereceye sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal