Malone: "Denver olarak yeterince saygı görmüyoruz..."

Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nuggets'ın "yeterince" saygı görmediğini öne sürdü.



Bu yıl beklentileri aşan bir takım olan Denver, Michael Porter Jr. ve Jamal Murray'den sakatlıkları nedeniyle yoksun olmasına rağmen, playoff potasında kalmayı başarmıştı.



Malone kısa süre önce, ekibin iki maksimum kontratlı oyuncusu olmamasına rağmen Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer almaları durumunun yeteri kadar saygı görmemesi hakkında konuştu:



"Eğer tüm zamanımı insanların bize yeterince ilgi göstermemesi konusunda endişelenerek geçirseydim, işimi yapamazdım.



Ama daha önce, kamuoyuna açık bir şekilde hak ettiğimiz saygıyı görmediğimizi belirtmiştim. Batı Konferansı'nda iki maksimum kontratlı oyuncumuz olmadan altıncı sırada yer alıyoruz. Bana bunu yapabilecek başka bir takım söyle."



Nuggets, Batı Konferansı'nda 40-27'lik bir dereceye sahip.



