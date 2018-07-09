Magic ve Pelinka, LeBron'a "Hoşgeldin" dedi!

Los Angeles Lakers'ın yöneticileri Magic Johnson ve Rob Pelinka, LeBron James'in takıma attığı dört senelik imzadan sonra yayınladıkları duyuruda, LeBron'un dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu da vurgulayarak, varlığının Kobe sonrası-Lakers'a faydalarından bahsettiler.



Magic Johnson lafı dolandırmayarak, şu şekilde bir yazı yazdı:



"LeBron özel biri. Dünyanın en iyi oyuncusu. İşi kazanmak olan, rekabet etmeyi çok seven ve takım arkadaşlarının başarılı olduğundan emin olan, harika bir lider. Lakers oyuncuları dokuz kez NBA Finalleri görmüş olan bir takım arkadaşına sahip olacaklarından ötürü heyecanlılar. Bu, Lakers'ın playofflara ve NBA Finallerine gidişi için büyük bir adım."



Rob Pelinka da Magic'le benzer fikirleri paylaştığını şöyle belirtti:



"LeBron James, yani kariyerinin en şaşırtıcı seviyelerinde oynayan bir NBA MVP'si ve şampiyonu Lakers'a katılmayı seçtiğinde, burada inşa ettiğimiz şey nihai geçerlilik olarak hizmet veriyor. Ancak, hepimiz işin henüz tamamlanmadığını biliyoruz. Lakers Nation'a, yani dünyanın en iyi taraftarlarına 17 numaralı şampiyonluk afişini getirme konusundaki ortak takıntımıza ulaşmak için gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz."



