Magic Johnson, 'Showtime Lakers' belgeseli çekimlerini sürdürüyor!

NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, basketbolseverlere 'Showtime Lakers' belgeselinin bir ön izlemesini sundu.
Lakers'ı beş NBA şampiyonluğuna götüren Magic, ayrıca üç Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı ve NBA tarihindeki en büyük point guard olarak kabul ediliyor. Lakers'daki efsanevi kariyeri boyunca Magic, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 7.2 ribaund ve 11.2 asist ortalamaları yakalamıştı.
At the @Lakers facility today filming for the Showtime Laker documentary and I ran into my sister, Laker Owner @JeanieBuss. 💜💛 pic.twitter.com/abbVpgbrey
— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 14, 2020