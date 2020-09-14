Magic Johnson, 'Showtime Lakers' belgeseli çekimlerini sürdürüyor!

At the @Lakers facility today filming for the Showtime Laker documentary and I ran into my sister, Laker Owner @JeanieBuss. 💜💛 pic.twitter.com/abbVpgbrey



— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 14, 2020

NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, basketbolseverlere 'Showtime Lakers' belgeselinin bir ön izlemesini sundu.Johnson'ın, geçtiğimiz gün Lakers'ın antrenman tesisinde belgeselin çekimleri üzerinde çalıştığı görüldü.Birden çok kez NBA şampiyonu olan ve lig tarihindeki en iyi oyunculardan biri olan Magic, Twitter'da kendisi ve Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'un bir fotoğrafını paylaştı.Lakers'ı beş NBA şampiyonluğuna götüren Magic, ayrıca üç Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı ve NBA tarihindeki en büyük point guard olarak kabul ediliyor. Lakers'daki efsanevi kariyeri boyunca Magic, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 7.2 ribaund ve 11.2 asist ortalamaları yakalamıştı.