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Luis Neto, Galatasaray'a haber yolladı!

Maicon'un inişli çıkışlı performansı, Koray Günter'in transferi ve Denayer'in belirsiz durumu Galatasaray'ı stoper arayışına itiyor. Defans hattına yeni bir isim arayan Galatasaray'a sürpriz haber geldi.

Luis Neto, Galatasaray'a haber yolladı!
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14 Temmuz 2018 11:28
Transfer arayışlarına hızla devam eden Galatasaray'a Süper Lig'i yakından bilen yıldız isimden haber geldi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Neto menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı.

Zenit'ten söz alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti.

G.Saray'ın bu teklife hemen yanıt vermeyip düşünmeye başladığı belirtildi.

30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti.

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