Transfer arayışlarına hızla devam eden Galatasaray'a Süper Lig'i yakından bilen yıldız isimden haber geldi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Neto menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı.
Zenit'ten söz alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti.
G.Saray'ın bu teklife hemen yanıt vermeyip düşünmeye başladığı belirtildi.
30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti.
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Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Neto menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı.
Zenit'ten söz alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti.
G.Saray'ın bu teklife hemen yanıt vermeyip düşünmeye başladığı belirtildi.
30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın