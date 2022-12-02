Luis Enrique: 'Maç kaybedince sevinemem'

İspanya teknik direktörü Luis Enrique, Japonya'ya mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.



Luis Enrique maç sonu açıklamasında, "Ben hiç mutlu değilim çünkü maç kaybettikten sonra sevinemezsiniz. Birinci olmak ve bu maçı kazanmak istedim. Japonya bizi geçti ve lider bitirdi. Devre arasında oyuncularıma dikkatli olun demiştim ve ikinci yarı başlar başlamaz çöküş moduna girdik." açıklamasını yaptı.



Kazanmak için herşeyi denediklerini söyleyen Luis Enrique, "Japonya'yı son 10 dakika domine ettik, bilerek kaybettiğimizi söyleyenler bunu açıklasın. Ben sahaya en iyi gördüğüm 11'i sürdüm. Oyuncularıma maksimum güvenim var. Bundan sonraki maçtan önce yanlış yaptığım analizleri düzeltmek için uğraşacağım" diye konuştu.



Enrique Fas ile son 16 turu maçı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise, "Duygusal olarak toparlanmamız gerekiyor. Dünya Kupası'nda herkese karşı oynuyorsunuz, mümkün olduğunca çok iyi hazırlanmalıyız. Artık 16 takım kaldı ve gelişmemiz gerekiyor. Çok zor olacak" sözlerini kullandı.





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