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Lue: "Kawhi ve PG, uzun yıllar boyunca buradalar!"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Kawhi Leonard ve Paul George'un Clippers'ta uzun yıllar boyunca kalma olasılığını konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Kawhi Leonard ve Paul George'un Clippers'ta uzun yıllar boyunca kalma olasılığını konuştu.

Clippers'ın 43 yaşındaki başantrenörü, ESPN'den Rachel Nichols ile 'The Jump' programında, iki süperstarın takımda uzun süre kalacağına inandığını belirtti:

"Bence Kawhi ve PG, uzun süre burada kalacaklar. Şu anda içinde bulundukları durumu düşününce, yer almayı istedikleri noktanın Clippers olduğunu düşünüyorum. Biz de burayı harika bir ortam haline getirmeliyiz ve kazanmalıyız."

Leonard ve George, Clippers'ı 2020 NBA şampiyonluğuna götürmeyi başaramamışlardı. Lue, Doc Rivers'ın yerini alarak, takımın yeni başantrenörü olmuştu.


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