Lucas Torreira: 'Liderlik için önemliydi'

Galatasaray'da Lucas Torreira, Konyaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.



26 yaşındaki futbolcu, "Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Zor bir maç oldu. Liderlik için de önemi vardı maçın. Mücadele gerektiren bir maçtı ve sahada elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.



Orta sahada Sergio Oliveira ile yakaladığı uyum sorulan Uruguaylı oyuncu, "Bizim orada yaptığımız şey önemli. Biz orada biraz mesafe bırakınca ilk yarıda mesela, golü de oradan yedik. Burada sıkıntılar olabiliyordu. Devre arasında hocamız bizimle konuştu, onu dinledikten sonra biraz daha düzelttik. Ondan sonra çok daha iyi bir şekilde oynadık. Orada önemli görevimiz var. Aramızda topu geçirince topu çok tehlikeli olabiliyor" ifadelerini kullandı.



Son olarak Türkçe öğrenmek için çalışmaları sorulan yıldız orta saha, "Türkçe çok zor bir dil. Ama şoförümle ve aşçıyla konuşmaya çalışıyoruz. Florya'da herkes bize yakın davranıyor, onlar da bize yardımcı oluyor. Herkesle yakın ilişki kurmaya ve o şekilde ilerletmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.





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