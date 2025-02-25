Lucas Torreira: 'Biz eşsiziz'

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından sosyal medya hesabından, "Her zaman bu renkler için savaşıyorum. Teşekkürler Galatasaray. Biz eşsiziz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Torreira'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından sosyal medya hesabından, "Her zaman bu renkler için savaşıyorum. Teşekkürler Galatasaray. Biz eşsiziz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Torreira'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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