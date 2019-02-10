Los Angeles Lakers'ın playoff ihtimali, yüzde 6!

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Son 5 sezondur playoff göremeyen ve sahne ışıklarının uzağında kalan Los Angeles Lakers, istatistiklere göre bu sezon da büyük ihtimalle playoff göremeyecek.LeBron James'in kasık sakatlığından önce Batı'da ilk 4 takımdan biri olan Lakers, şu an 10. sıraya kadar geriledi. Playoff resminin 3 galibiyet uzağında olan Lakers, basketballreference.com'un simulasyonuna göre 25 maçta bu 3 galibiyetlik farkı kapatamayacak. Kapatma olasılığı sadece yüzde 6...Los Angeles Lakers, All-Star arasında 28 galibiyet ve 29 mağlubiyetle girdi. Geçmiş sezonlarda All-Star sonrası tempo düşüren ve daha çok dinlenen LeBron James'in Lakers'ın hasretini sona erdirebilmek için daha fazla çaba göstermesi gerekecek.