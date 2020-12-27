WEST BROMWICH TERS Mİ GELİYOR?

Liverpool, bu sonuçla birlikte West Bromwich ile oynadığı son 14 maçın sadece 4'ünü kazanmış oldu ve 7 maçta beraberlik aldı. [4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet] Öte yandan Sam Allardyce, son 4 maçta 4 farklı takımla gittiği Anfield'da mağlup olmamış oldu.

Jürgen Klopp: "West Bromwich 6-4-0 sistemi ile oynadı, bunu kimse beklemez. Yine de kendi hatamız, yapmamız gerekenleri yapmadık. West Bromwich puanı hak etti, sonuçta önümüzdeki 20 yıl konuşulacak bir maç değil bu." https://t.co/tKHCoVgqpb pic.twitter.com/b4nlw5SFMG



— Sporx (@sporx) December 27, 2020

Anfield Road'da Nisan 2017'den sonra oynanan maçlar dikkate alındığında Sam Allardyce, Liverpool'dan '6 büyük takım'ın aldığından daha fazla puan aldı.??



??Big Sam: 5

??Big Six: 4 pic.twitter.com/Q0WChGUwTV



— Sporx (@sporx) December 27, 2020

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool evinde West Bronwich Albion ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda Liverpool'un mutlak üstünlüğü ile geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.Liverpool, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle öne geçerken, West Bromwich'in beraberlik sayısı 82. dakikada Ajayi'den geldi. 27 yaşındaki Ajayi, kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.Maç boyunca yüzde 22 topla oynama yüzdesine ve yüzde 57 pas isabet oranına rağmen West Bromwich, bu zorlu deplasmandan puanı çıkarmayı başardı.Geçtiğimiz hafta Crystal Palace'a 7 gol birden atan Liverpool, böylece Brighton ve Fulham'ın ardından alt sıralardaki bir takıma daha puan verdi ve zirvede 32 puanda yer aldı. Sam Allerdyce'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra ilk maçında evinde Aston Villa'ya 3-0 yenilen West Bromwich ise 8 puana yükseldi.Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool 30 Aralık'ta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, West Bromwich ise evinde Leeds United'ı konuk edecek.