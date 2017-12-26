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Linnes'e göre Tudor ile Terim arasındaki fark...

Galatasaraylı Linnes ilk 11'de çıktığı Göztepe maçı sonrası sarı-kırmızılı takımın gündemine dair konuştu

Kaynak: Sabah
Linnes'e göre Tudor ile Terim arasındaki fark...
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26 Aralık 2017 07:49
Galatasaraylı Linnes ilk 11'de çıktığı Göztepe maçı sonrası sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalar ayptı. İşte Linnes'in sözleri...

-Sağ bek olarak transfer edildin ama genelde sol bek oynadın. Göztepe maçında yine sağ bekteydin. Yorumun nedir?
"Bana hocam ne görev verirse, onu yaparım. Bu takımın bir parçası olmaktan mutluyum. Farklı pozisyonlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tekrar sağda oynamak iyiydi. Bence iyi bir iş çıkardım, performansımdan memnunum"



TERİM FUTBOLU İYİ BİLİYOR

-Tudor ve Fatih Terim arasında fark nedir?
"Bir şey söylemek henüz zor çünkü iki idman yaptık. Ama Fatih Terim futbolu iyi bilen, harika bir hoca. İnsanlara nasıl davranacağını nasıl konuşacağını iyi biliyor. Bu yüzden onunla çalışmaya devam etmek, neler yapacağımızı görmek için çok heyecanlıyım"

-Gelmeden Fatih Terim'i tanıyor muydun?
"Tabii ki biliyordum, burada çok büyük işler yapmış büyük kupalar kazanmış biri. Aynı zamanda Norveç'te de bilinen bir isim. Herkes tanır zaten onu"

-Gelecek hakkında ne düşünüyorsun Fatih Terim'le?
"Galatasaray için gelecek iyi görünüyor. Göztepe maçında bunu biraz gösterdik. İyi efor gösterdik, çok koştuk, çok pozisyona girdik, gelecekten ümitliyim"

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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)

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Galatasaray - Göztepe


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