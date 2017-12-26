Fatih Terim'in eşi Fulya Terim; "Nerede kalmıştık?" Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)



1 / 72 Galatasaray - Göztepe

Galatasaraylı Linnes ilk 11'de çıktığı Göztepe maçı sonrası sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalar ayptı. İşte Linnes'in sözleri..."Bana hocam ne görev verirse, onu yaparım. Bu takımın bir parçası olmaktan mutluyum. Farklı pozisyonlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tekrar sağda oynamak iyiydi. Bence iyi bir iş çıkardım, performansımdan memnunum""Bir şey söylemek henüz zor çünkü iki idman yaptık. Ama Fatih Terim futbolu iyi bilen, harika bir hoca. İnsanlara nasıl davranacağını nasıl konuşacağını iyi biliyor. Bu yüzden onunla çalışmaya devam etmek, neler yapacağımızı görmek için çok heyecanlıyım""Tabii ki biliyordum, burada çok büyük işler yapmış büyük kupalar kazanmış biri. Aynı zamanda Norveç'te de bilinen bir isim. Herkes tanır zaten onu""Galatasaray için gelecek iyi görünüyor. Göztepe maçında bunu biraz gösterdik. İyi efor gösterdik, çok koştuk, çok pozisyona girdik, gelecekten ümitliyim"