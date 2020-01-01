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Lin: "Hem basketbol oynuyoruz, hem de adam dövüyoruz"

Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, Çin Basketbol Federasyonu'ndaki fiziksellikten şikayet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, Çin Basketbol Federasyonu'ndaki fiziksellikten şikayet etti.

Lin, CBA maçları sırasında oyuncuların korunması konusunda gördüğü eksiklikleri eleştirdi.

Kariyerini CBA takımı Beijing Ducks ile sürdüren Lin, tüm sezon boyunca oynanan maçlarda tam anlamıyla nasıl "dayak yediğini" şu şekilde paylaştı:

"Durumum pek iyi değil, çünkü hepimizin bildiği gibi rekabet her iki takım için de şiddetli. Hem oyunu oynuyoruz ve hem de aynı zamanda adam dövüyoruz. Yanlışlıkla rakibinize vurur ve onu incitirseniz bunu anlarım, ancak bunu kasten yapmanız veya hakemin oyuncuları korumaması kabul edilemez. Sahada güvende olmak istiyoruz, tüm söyleyebileceğim bu. Gerisini tartışmanız için size bırakacağım."

Sezon boyunca Lin, dizleri, ayak bilekleri, kulakları ve boynunda da dahil olmak üzere çok sayıda sakatlık geçirmişti. Lin'in, söz konusu sakatlıklarla ilgili olarak birden fazla kez hastaneye kaldırıldığı da detaylar arasında.


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