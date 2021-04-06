Lewis Baker: "Eksik olan şey goldü!"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Lewis Baker, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lewis Baker: 'Eksik olan şey goldü!'
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06 Nisan 2021 21:29
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Lewis Baker, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Duran top çalışmaları yaptığını söyleyen Baker, "Duran toplar üzerine çalışıyorum. Sürekli pratik yapıyorum. Duran toplarla maçtan önemli kazanımlar sağlayabiliyorsunuz. Az bir farkla top direğe çarptı. Maçın genelinde iyi olan taraftık. Bu performansı takım olarak devam ettirmek zorundayız. Bu sayede iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

İyi oynamalarına rağmen 3 puanı alamadıklarını söyleyen Baker, "Futbol böyledir. İniş çıkışlar vardır. Buna böyle bakmak lazım. Bugün eksik olan tek şey topun ağlarla buluşmasıydı. Çok pozisyon yarattık. İyi oynadık. Bazen her şeyi yaparsınız ama gol olması gerekir, bazen başaramazsınız. Bence takım olarak çok iyiydik ama sonuç hayal kırıklığıydı." ifadelerini kullandı.



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