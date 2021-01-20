Leverkusen 4 maç aradan sonra Dortmund galibiyetiyle güldü

Bundesliga'nın 17. haftasında Bayer Leverkusen, Dortmund'u sahasında 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Leverkusen 4 maç aradan sonra Dortmund galibiyetiyle güldü
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20 Ocak 2021 00:24
Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund 17. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Bay Arena'da oynanan karşılaşmayı Leverkusen 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada ilk yarıyı 14. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle önde kapatan Leverkusen, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Julian Brandt'in golüyle Dortmund maça eşitliği getirdi. Karşılaşmada topla oynama oranları eşit olsa da Leverkusen öne geçmek için daha fazla kaleyi yokladı. 80. dakikada 17 yaşındaki Wirtz'in golüyle öne geçen Leverkusen, üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leverkusen 32 puana yükselerek lider Bayern'i takibini sürdürdü. Dortmund ise 29 puanda kaldı.



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