Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Küme düşsek bile mücadelemizi en üst seviyede yapmamız, ligin kaderine etki edecek takım olmamız gerekiyor." dedi.Açıkgöz, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı hazırlıklarına dün başladıklarını ve maç gününe kadar da farklı bir formatta çalışmaların devam edeceğini söyledi.Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı mücadele edeceklerinin farkında olduklarının altını çizen Açıkgöz, kendilerinin de bütün zor şartlara rağmen ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Ligin ikinci yarısında da şampiyonluğa oynayan takımlarla deplasmanda karşılaştıklarını ancak onlara karşı bir varlık gösteremediklerini aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:"İç sahada daha cesur ve mücadeleci oynuyoruz. Tabii ki gol yediğimiz bölüme kadar. Gol yedikten sonra maalesef oyundaki planlarımız aksıyor. Motivasyonumuz da düşüyor. Bu zamana kadar hedeflediğimiz yere gelemedik. Bir çıkış arıyorsak böyle maçlar her zaman önemli. Bunu yapabilmemiz için bireysel hatalardan arınmamız gerekecek. Bu maça da ona göre hazırlık yapıyoruz. İnşallah bu sefer maça gelen taraftarlarımıza iyi bir takım gösterebiliriz. Özellikle bireysel hatalara ve yan toplara karşı bir tedbir alacağız. Bunun için ekstra antrenmanlar yapacağız. Bu hataları giderebilirsek herkesin istediği bir şekilde sonuç alınabilir. Zor gözükse de onun mücadelesini vereceğiz."Levent Açıkgöz, Kardemir Karabükspor gibi takımların her zaman büyük kulüplere karşı oynayacakları maçın karşısına sıfır yazdıklarını ve puan hesaplarını ona göre planladıklarını dile getirdi."Küme düşsek bile mücadelemizi en üst seviyede yapmamız, ligin kaderine etki edecek takım olmamız gerekiyor." diyen Açıkgöz, Kardemir Karabükspor'un kümeden düşse bile bu ligin gidişatında bir şeyleri değiştirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı.Kendileri için her maçın bir umut olduğuna değinen Açıkgöz, "Maç 90 dakika son düdük çalmadan da hiçbir şey belli olmuyor. İnşallah oyuna iyi başlangıç yapıp, bir direnç gösterirsek neden olmasın." ifadelerini kullandı.Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu gerçekleştirdi. Antrenman yapılan teknik çalışma ve çift kale maçla son buldu.İdmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Olafur Ingi Skulason ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin katılmadı.