Lens, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

Fransız ekibi Lens, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lens, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
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29 Aralık 2024 17:27
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a Fransa'dan talip çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Lens, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Lens'te kaleci Brice Samba'nın Rennes'e gitmesi bekleniyor. Takımda Samba sonrası kaleci adaylarından birinin de Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır olduğu kaydedildi.

ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR

Kulübün sportif direktörü Diego Lopez'in Uğurcan Çakır için şartları araştırmaya başladığı ifade edildi. Fransız ekibinde kaleci transferi için gündemdeki tek ismin Uğurcan olmadığı ve masada farklı alternatifler de olduğu belirtildi.

UĞURCAN'IN SÖZLERİ

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa'ya transferi konusunda gelen soruya, "Avrupa hedefim her zaman var. Futbolu bıraktığımda 'Neden gitmedim?' demek istemiyorum. Bu hayale göre çalışıyorum. Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan da zaten sözü aldım. Net bir teklif gelirse oturur başkanımızla da değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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