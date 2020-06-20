Lens: 'Kazanmak zorundayık'

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından Hollandalı futbolcu Lens açıklamalarda bulundu.



Denizlispor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Lens, "Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi başladık, sonra kötü devam ettik ancak ikinci yarıya harika başladık. Farkı yakalayınca da hepimiz daha da rahatladık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi.



Maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Lens, "Maça erken bir golle başlamak istiyorduk, istediğimiz de oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve yüksek seviyede konsantre durumdayık" şeklinde konuştu.



