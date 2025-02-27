Almanya Kupası çeyrek final maçında Leipzig, Wolfsburg'u konuk etti.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Leipzig, 69. dakikada Benjamin Sesko'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca 1-0 galip gelen Leipzig, adını yarı finale yazdırdı. Wolfsburg ise kupaya veda etti.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Leipzig, 69. dakikada Benjamin Sesko'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca 1-0 galip gelen Leipzig, adını yarı finale yazdırdı. Wolfsburg ise kupaya veda etti.
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