Leipzig, kupada tek golle yarı finalde!

Almanya Kupası çeyrek final maçında Leipzig, konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig, kupada tek golle yarı finalde!
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27 Şubat 2025 00:41
Almanya Kupası çeyrek final maçında Leipzig, Wolfsburg'u konuk etti. 

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta Leipzig, 69. dakikada Benjamin Sesko'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca 1-0 galip gelen Leipzig, adını yarı finale yazdırdı. Wolfsburg ise kupaya veda etti. 

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