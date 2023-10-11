LeBron: "Las Vegas'ta takım sahibi olmak çok mantıklı"

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Las Vegas'ta bir takıma sahip olmak istemesinin sebeplerine açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron: 'Las Vegas'ta takım sahibi olmak çok mantıklı'
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11 Ekim 2023 12:11
Son güncelleme 11 Ekim 2023 12:19
Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Las Vegas'ta bir takıma sahip olmak istemesinin sebeplerine açıklık getirdi.

Las Vegas'ta bir NBA takımına sahip olmak istediğini açıkça belirmiş olan LeBron, Lakers'ın Nevada'daki hazırlık maçından sonra bunun nedenini şu şekilde açıkladı:

"Çünkü çok mantıklı. Raiders burada, Golden Knights burada, Aces da burada. F1 de çok yakında geliyor. Birkaç kez All-Star Hafta Sonu düzenlenmişti. Oldukça popüler olan NBA Yaz Ligi burada oynanıyor. Kısacası burası bir spor şehri."

James, Las Vegas'ta bir NBA takımı kurulmasının an meselesi olduğuna inandığını ve bunun bir parçası olmayı umduğunu da sözlerine ekledi:

"Bana kalırsa buraya bir NBA takımı eklemek, bu şehirde devam eden ivmeyi artıracaktır. Şehrin belli bir cazibesi var. Taraftar desteği konusunda endişelenmenize de gerek yok. Bence doğru hamle olacaktır. Bir takım eklenmesi an meselesi diye düşünüyorum ve umarım ben de o anın bir parçası olabilirim."

Geçtiğimiz yıl LeBron, NBA başkanı Adam Silver'a Las Vegas'ta bir NBA takımına sahip olmak istediğine dair açık bir mesaj göndermişti. James şehrin dünyadaki en iyi taraftar kitlesine sahip olduğunu ve fırsat ortaya çıktığında hemen değerlendirmeye kararlı olduğunu belirmişti.

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