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LaMelo Ball, Warriors, Hornets ve Pistons ile çalıştı!

ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, 2020 NBA Draftı'nda ilk sıralardan seçilmesi beklenen LaMelo Ball, Golden State Warriors, Charlotte Hornets ve Detroit Pistons'tan temsilciler için çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, 2020 NBA Draftı'nda ilk sıralardan seçilmesi beklenen LaMelo Ball, Golden State Warriors, Charlotte Hornets ve Detroit Pistons'tan temsilciler için çalıştı.

Givony'ye göre, sadece Ball'un yer aldı antrenman, Güney Kaliforniya'da üç takımın baş antrenörleri ve yöneticileriyle yapıldı.

Ball'un Çarşamba günü Minnesota Timberwolves için tek başına yaptığı bir antrenman sırasında iyi bir izlenim bıraktığı bildirilmişti. Minnesota ile yaptığı antrenman öncesinde Ball, herhangi bir takımla yüz yüze antrenman yapmayı planlamamıştı.

2.01 boyundaki guardın geçtiğimiz haftalarda Timberwolves, Warriors, Hornets, Pistons ve Chicago Bulls ile görüşmeler yaptığı bildirilmişti. Minnesota, önümüzdeki haftaki Draft'ta 1'inci sırada seçim yapacak olan takım ve Golden State ile Charlotte, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, Chicago dördüncü sırada yer alıyor.

Detroit 7'inci sırada yer aldığından ötürü, Ball için muhtemel bir hedef yeri olması olası gözükmüyor. Ancak Pistons genel menajeri Troy Weaver, önceki hafta ESPN'den Eric Woodyard'a "Draft'ta sıra yükseltmenin kesinlikle bir seçenek olduğunu" söylemiş ve ekibin daha yüksek bir seçim elde etmek adına bir takas düzenleyebileceğini öne sürmüştü.


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