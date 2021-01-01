Lakers'tan, Horton-Tucker'a 1.9 milyon $'lık kontrat teklifi

Los Angeles Lakers, şutör guard Talen Horton-Tucker'a 1.9 milyon dolarlık minimum kontrat teklifinde bulundu.



Bu teklifin bir sonucu olarak, Horton-Tucker sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



Lakers, erken Bird haklarına sahip olduğu Horton-Tucker ile 10.4 milyon dolardan başlaması öngörülen ve en az iki sezonluk olacak bir sözleşme imzalayabilecek.



Geçtiğimiz sezon 65 maçta Horton-Tucker, 20.1 dakika sahada kalarak 9.0 sayı (%45 şut isabeti), 2.8 asist, 2.6 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



