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Lakers'tan, Horton-Tucker'a 1.9 milyon $'lık kontrat teklifi

Los Angeles Lakers, şutör guard Talen Horton-Tucker'a 1.9 milyon dolarlık minimum kontrat teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, şutör guard Talen Horton-Tucker'a 1.9 milyon dolarlık minimum kontrat teklifinde bulundu.

Bu teklifin bir sonucu olarak, Horton-Tucker sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

Lakers, erken Bird haklarına sahip olduğu Horton-Tucker ile 10.4 milyon dolardan başlaması öngörülen ve en az iki sezonluk olacak bir sözleşme imzalayabilecek.

Geçtiğimiz sezon 65 maçta Horton-Tucker, 20.1 dakika sahada kalarak 9.0 sayı (%45 şut isabeti), 2.8 asist, 2.6 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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