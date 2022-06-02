Lacazette imzayı atmak üzere!

Olimpik Lyon, Arsenal ile sözleşmesi sona eren eski golcüsü Alexandre Lacazette ile el sıkıştı.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Arsenal ile sözleşmesini yenilemeyen Lacazette, 100 lig golü attığı kulübü Olimpik Lyon'dan gelen teklifi kabul etti. Lacazette, birçok kulüpten teklif almasına karşın birçok yetenekli gence şans vermeye başlayan eski takımında liderlik teklifine daha sıcak baktı.



Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, "Lacazette için elimizden geleni yapacağız. Onu almak için taviz vermemiz gerekirse de vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.



Lyon Futbol Direktörü Vincent Ponsot ise "Lacazette için sonuna kadar bastıracağız. Lacazette'i geri getirmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



31 yaşındaki Fransız golcü, 2017 yazında 53 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olmuştu.



Lacazette, bu sezon oynadığı 36 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.





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