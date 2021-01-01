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Kyrie, Nets ile kontratını uzatmaya yakın olabilir!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, sosyal medyada Nets ile kontratını uzatacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, sosyal medyada Nets ile kontratını uzatacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

Kyrie, Instagram hesabında Nets ile muhtemel bir sözleşme uzatması yapacağına dair bir paylaşımda bulundu ve şu açıklamaları yaptı:

"Tanrı vergisi bir yeteneği asla hafife almam, bu yolculukta çok daha fazlası var."

Kyrie'nin Nets ile iki yıl daha sözleşmesi bulunsa da, Brooklyn ekibinin hem kendisi hem de James Harden ile sözleşme uzatması için görüştüğü kaydedilmişti.

Son iki sezonu Nets ile geçiren, ancak sakatlıkları nedeniyle birkaç maç kaçırmış olan Irving'in gelecek sezon tamamen sağlıklı bir şekilde performans göstermesi bekleniyor.


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