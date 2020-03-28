'Kulüpler maaş ve bonservisleri gözden geçirecek'

Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl Heinz Rummenigge son günlerde çıkan transfer dedikoduları ve koronavirüsün gölgesindeki futbol gündemiyle ilgili konuştu.Rummenige verdiği röportajda koronavirüs sebebiyle futbolun her alanında tam bir belirsizlik olduğunu söyleyen Rummenige, "" sözlerini sarf etti.Kulüpte sözleşmeleri biten oyuncuların durumlarının transfer dönemlerinin belirsizliği nedeniyle netleşmediğini söyleyen Rummenige, sadece 2021'de sözleşmesi bitecek olan Neuer, Müller, Alcantara ve Alaba ile görüşme halinde olduklarını söyledi.Transfer dedikodularından en çok konuşulan Leroy Sane - David Alaba takası ile ilgili ise Rummenige, "Sözlentileri ben de duyuyorum. Sane karşılığında Alaba'nın gidişine izin vereceğimiz yazıyordu. Bu tamamen gerçeklik dışı bir haber" sözlerini kullandı.