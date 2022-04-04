Konyaspor Başkanı Özgökçen'den down sendromlu Ebubekir'e jest!

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, down sendromlu Ebubekir Tepe ile İttifak Holding Konyaspor'un sahasında oynadığı Göztepe maçını birlikte izledi.



Konya'da evi ve odası taraftarı olduğu Konyaspor'un renklerine boyanan down sendromlu Tepe'nin, takıma ilgisi ulusal basında yer alınca Özgökçen, Tepe ve ailesini Göztepe karşılaşmasına davet etmişti.



Özgökçen ile Göztepe karşılaşmasını izleyen Tepe, maç boyunca yerinde hiç oturamazken, atılan 3 gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.



Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Göztepe maçını, evinin odasını yeşil-beyaza boyayan Konyaspor sevdalısı arkadaşım Ebubekir ile izledik. Bu galibiyet senin için Ebubekir." ifadesine yer verdi.





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