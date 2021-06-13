Konyaspor'a Fransa'dan orta saha: Wadja!

Transfer çalışmalarını Teknik Direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda sürdüren Konyaspor, Fransız ekibi Lorient forması giyen Franklin Wadja'yı bitirmeye yaklaştı.



Yeşil-beyazlı ekibin 26 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun, fesih işlemlerinin ardında imzayı atacağı ifade edildi. Yıllardır Fransa'da top koşturan Wadja, 2015'te Niort'tan Fontenay'a transfer olmuştu.



Burada 88 karşılaşmada şans bulan Kamerunlu orta saha, 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Wadja, milli takım formasını ise 1 kez giydi.



PALUT, YENİ BAŞKANLA GÖRÜŞECEK



Öte yandan Teknik Direktör İlhan Palut'un Başkan Özgökçen'le görüşeceği Konya'da transferler de netleşecek. Forvet ve kanatlara oyuncu isteğini başkana iletecek Palut, gelen teklifler konusunda ise kararı yönetime bırakacak. Teklif olan Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic'in durumunun kısa sürede belli olacağı kaydedildi.



