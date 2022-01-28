Komorlar'a şimdi de para cezası kesildi

Kamerun maçına kalecisiz çıkmak zorunda kalan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Komorlar'a toplam 17 bin dolar para cezası kesildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Komorlar'a şimdi de para cezası kesildi
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28 Ocak 2022 08:44
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Kamerun maçında üç kalecisini koronavirüs testi pozitif çıktığı için oynatamayan ve turnuvadan elenen Komorlar'a para cezası kesildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kamerun maçında talihsiz şekilde elenen Komorlar, zor imkanlarla geldiği turnuvadan elenirken para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Çeyrek finale yükselme maçında kaleye sol bekini geçirmek zorunda kalan Komorlar'ın Futbol Federasyonuna bildirilen cezalar ise şöyle,

- Forma numaralarının değiştirilmesi - 5000$
- Kovid protokollerine uyulmaması - 10000$
- Oyuncuların maçın başlamasını geciktirmesi - 2000$

Öte yandan Komorlar'ın kaleci antrenörü ean-Daniel Padovani'nin müsabaka talimatlarına aykırı hareketleri nedeniyle 3 maçtan men cezası aldığı açıklandı.

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