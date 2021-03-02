Kokoskov: "Rakibimiz Milano, bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, deplasmanda AX Armani Exchange Milano ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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Kokoskov: 'Rakibimiz Milano, bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri'
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02 Mart 2021 16:31
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde AX Armani Exchange Milano'ya konuk oluyor. 3 Mart'ta oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Igor Kokoskov, karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

"Milano'yu deplasmanda mağlup edebilmek için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerektiğini biliyoruz" diyen Kokoskov, "Milano, EuroLeague'de bu sezonun en iyi takımlarından biri. Çok istikrarlılar, çok yetenekliler ve oldukça iyi basketbol oynuyorlar. Rakibimiz kesinlikle bu sezonun şampiyonluk adaylarından biri ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Bizi İstanbul'da mağlup etmeyi başarmışlardı. Milano'nun çok tecrübeli, birçok koza sahip bir kadrosu var ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Buna ve Milano karşılaşmasına hazır olmalıyız. Her maçın büyük önem taşıdığının farkına varmalıyız" dedi.



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