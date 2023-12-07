Knicks, "uğruna her şeyini vermeye hazır olduğu" bir yıldız arıyor!

New York Knicks'in, takas piyasasını "uğruna her şeylerini verebilecekleri bir yıldız oyuncu" için takip ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, 'uğruna her şeyini vermeye hazır olduğu' bir yıldız arıyor!
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07 Aralık 2023 12:52
New York Knicks'in, takas piyasasını "uğruna her şeylerini verebilecekleri bir yıldız oyuncu" için takip ettiği iddia edildi.

Knicks ekibinin, yıldız bir oyuncunun takasa açık olup olmayacağını görmek için gözünü ligin geri kalanına dikmiş olduğu öne sürüldü.

FanDuel TV'nin 'Run it Back' programında yer alan The Athletic'ten Shams Charania, Knicks'in 8 Şubat olan son takas tarihinden önce "uğruna her şeyini verebileceği bir yıldız oyuncu" için "piyasayı takip ettiğini" söyledi.

Charania, Knicks'in takas hedefleri arasında örnek olarak Minnesota Timberwolves'un pivotu Karl-Anthony Towns'tan bahsetmiş olsa da, bunun "her şeylerini verme" seviyesinde bir hamle yapma olup olmayacağını bilmediğini sözlerine ekledi.

Bu sezona çoğunlukla iyi bir başlangıç yapan New York ekibi, maç başına yenilen sayı, hücum reytingi, savunma reytingi ve net reyting açısından ilk 11'de yer alıyor.

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