Klopp: 'Gerrard bir gün Liverpool'un başına geçecek'

Jürgen Klopp, Liverpool'un Aston Villa ile karşı karşıya geleceği lig maçı öncesinde Steven Gerrard ile ilgili kendisine gelen sorulara yanıt verdi.



Gerrard'ın rakip hoca olarak efsane olduğu kulübe karşı sahaya çıkacak olmasıyla ilgili konuşan Klopp, eski kaptanın bir gün 'Kırmızılar'ın teknik direktörü olacağını söyledi. Klopp açıklamasında, "Steven Gerrard bir gün kesinlikle Liverpool'un başına geçecek. Lampard ve Chelsea ile benzer bir hikaye gördük. Burada sorulması gereken şey, doğru an ne zaman?" diye konuştu.



Klopp Liverpool'da teknik adam olmakla ilgili de konuşarak, "Burada baş antrenör olmak için ne gerekiyor bunu bilmiyorum. Kimileri kupalar kazanarak buraya gelinmesi gerektiğini söylüyor ama ben katılmıyorum. Zaferler kazanmaktan daha önemli şeyler var" sözlerini kullandı.





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