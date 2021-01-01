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Kings'in, Glenn Robinson III'ü serbest bırakması bekleniyor

Sacramento Kings'in, önceki ölü sezonda takımla anlaşma imzalayan forveti Glenn Robinson III'ü serbest bırakmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, önceki ölü sezonda takımla anlaşma imzalayan forveti Glenn Robinson III'ü serbest bırakmasının beklendiği açıklandı.

27 yaşındaki forvet, bu sezon 23 maçta forma giymiş ve maç başına 5.3 sayı, 2.0 ribaund, 0.9 asist ve 0.2 top çalma ortalamaları yakalarken, %42 genel ve %36 üçlük isabeti ile oynamıştı.

Geçtiğimiz sezonu Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers ile geçiren Robinson, 2020-21 sezonu için sözleşmesinin tamamen garanti altına alınması gerekeceği 27 Şubat tarihinden önce serbest kalmış olacak.


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