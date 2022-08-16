Kick boksta 2 bronz madalya

İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA
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Kick boksta 2 bronz madalya
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16 Ağustos 2022 22:21
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta ilk gün milli sporcular 2 bronz madalya aldı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda erkekler low kick 81 kiloda Fatih Erman bronz madalya kazandı.

Erkekler low kick 51 kiloda ise Salih Samet Oruç, bronz madalya elde etti.

Kick boksta müsabakalar çarşamba devam edecek.

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