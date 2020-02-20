Kevin Love'dan Cavs çalışanlarına 100 bin dolar!

Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, NBA'i 2019-20 sezonunu askıya almaya zorlayan ani koronavirüs salgınından etkilenebilecek Cavaliers çalışanlarını desteklemeye yardımcı olmak için 100.000 dolar taahhüt ediyor.



Kevin Love Instagram'da şunları yazdı:



"Salgın hastalıklar sadece tıbbi bir olgu değildir. Stigma ve yabancı düşmanlığı, bir salgının etkisinin sadece iki yönü olduğundan, bireyleri ve toplumu pek çok düzeyde etkilerler. Akıl hastalığı olanların yaygın panik ve tehdidin etkilerine karşı savunmasız olabileceğini bilmek önemlidir. Birbirinize karşı nazik olun. Aynı hissetmemenizden bağımsız olarak doğan korkuları anlayın. Güvende olun ve bu süre zarfında bilinçli kararlar alın."



Love, mental sıkıntıları hakkında The Players Tribune'da açtığı 2018'deki makalesinden bu yana, akıl sağlığı için önde gelen bir savunucu konumunda.



MARK CUBAN DA DESTEKLİYOR



Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban da bu ara verme döneminde takımının çalışanlarını aramaya söz verdi.



"İşe gelemeyecek insanları desteklemenin, finansal olarak desteklemenin maliyetini öğrenmek için arenadaki insanlara ve Mavericks'teki çalışanlarımıza ulaştım. Bir programı yürürlüğe koyma sürecini çoktan başlattık. Verecek detayım yok, ama kesinlikle benim için önemli bir şey."



