Kerr: "Steph'in dakikalarını gözetleyeceğiz, onu yıpratmayacağız"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın gelecek sezon Stephen Curry'in dakikalarını "gözetim altında tutacağını" söyledi.



Warriors son 5 yılda ligin en iyi takımları arasında olmasına rağmen, bu sezon öncesinde Kevin Durant'in ayrılışı ve Klay Thompson'ın sakatlığından sonra büyük bir düşüş yaşamıştı.



Warriors, Curry'yi sezonun başlarında bir el sakatlığıyla kaybedince, sezonda rekabet etmek konusunda sıkıntı çekmişti. Koç Kerr, ekibin 2020-21 sezonunda bu sebepten ötürü Curry'nin yükünü gözetim altında tutup yönetmeye başlayacak:



"Steph Curry, son birkaç yıldır güçlerinin zirvesinde olduğu bir noktada. Eğer bir şey varsa, dakikalarını yönetmeye başlamak bizim görevimiz. Her zaman gerçekten çok şanslı olduk. Ekibimizdeki yetenek düzeyi sayesinde bunu başardık. Steph'i asla gerçekten çok yormadık. Bir zamanlar sahip olduğumuz derinliğe şu anda sahip değiliz. Her gece onu dinlendirdiğimizden emin olmak koçluk personeli olarak bizim göreimiz, ve onu yıpratmayacağız."



Curry, kariyeri boyunca maç başına ortalama 34.3 dakika sahada kaldı ve Kerr'ün takımdaki görev süresi boyunca dördüncü çeyrekte dinlenmek için bolca zamanı olmuştu.



